Film by the Sea opent met film over bedenker Pippi Langkous

Dit jaar is Becoming Astrid de openingsfilm op Film by the Sea. De film over het leven van de bedenker van Pippi Langkous: Astrid Lindgren.

Becoming Astrid gaat op vrijdag 7 september tijdens het Openingsgala in première. Astrid Lindgren werd wereldberoemd met haar kinderboeken over Pippi Langkous. Alba August uit Denemarken vertolkt de hoofdrol, de regie is in handen van Pernille Fischer Christensen. Sophia Loren naar Vlissingen Dit jaar is de twintigste editie van Film by the Sea. Ook Sophia Loren bezoekt het filmfestival. Ze ontvangt de Grand Acting Award op zondagavond 9 september.