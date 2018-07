Beide betrokkenen aangehouden in zaak bedreiging met wapen Kloetinge

Geertseplein in Kloetinge (foto: Google Maps)

Volgens de politie is deze ruzie onderdeel van een langlopend conflict, waarbij de twee elkaar regelmatig te lijf gaan. Dat de twee gisteravond flink hadden gedronken heeft volgens de politie ook bijgedragen aan de verdere escalatie van het conflict.

Bewoner later aangehouden, tijdens verhoor

De aangehouden verdachten zijn de 32-jarige bewoner van het appartement en een 38-jarige plaatsgenoot. Toen de politie aankwam, was de 38-jarige verdachte al weg uit het appartement. Bij de zoektocht naar de verdachte heeft de politie onder meer een politiehond ingezet. Korte tijd later werd hij gevonden en opgepakt. De 32-jarige bewoner werd pas later aangehouden, tijdens verhoor op het politiebureau.

Volgens de eerste melding bij de meldkamer was er sprake van een bedreiging met een vuurwapen en met een mes. De agenten hebben twee appartementen doorzocht, maar hebben daarbij de wapens niet gevonden. Die eerste melding kwam rond 20.45 uur binnen bij de meldkamer. Vanwege de ernst van de melding zijn meerdere politie-eenheden met spoed naar het Geertesplein gereden.

Commotie

De grootschalige politie-inzet veroorzaakte daar veel commotie. In verband met de melding over het vuurwapen werd het plein namelijk gedeeltelijk afgezet en de bewoners van het pand, dat kamersgewijs verhuurd wordt, werden door de agenten verzocht om via de achterzijde weg te gaan.

De politie zoekt nog verder naar de wapens. De beide aangehouden verdachten zitten nog vast voor nader onderzoek. Ze hebben hun roes uitgeslapen twee aparte politiecellen en mogen voorlopig nog niet naar huis.

Lees ook: