Deel dit artikel:











Schrijfster Samantha Eising overleden aan taaislijmziekte

Samantha Eising (27) uit Vlissingen is deze week overleden. Eising schreef in 2013 het boek Adembenemend. Dat boek gaat over artsen lange tijd dachten dat ze astma had, terwijl ze de erfelijke ziekte taaislijmziekte had.

Samantha Eising (foto: Omroep Zeeland) Pas toen Eising 20 jaar was, werd taaislijmziekte vastgesteld. Ze voelde haar niet serieus genomen door haar artsen en besloot er een boek over te schrijven. Probeer te genieten van de dingen die ik wél kan "Het was een lange weg, maar het heeft ook voordelen gehad. Ik heb altijd gedacht dat ik een normale baan zou krijgen, kinderen, een normale toekomst. Zo heb ik ook altijd geleefd. Later wist ik dat er een beperkte levensverwachting aan vastzit", vertelde de schrijfster vorig jaar op haar verjaardag in gesprek met presentator Elias den Hollander. "Elke dag vind ik leuk en probeer elke dag iets leuks te doen en te genieten van de dingen die ik wel kan", vertelde Eising destijds. Luister het hele gesprek terug. Lees ook: Taaislijmziekte pas ontdekt na 20 jaar