Nieuwe eigenaar wil camping de Witte Raaf Arnemuiden opknappen

Driestar wordt de nieuwe eigenaar van Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf. Driestar, ook eigenaar van het vakantieresort "Hof van Saksen" in Drenthe, wil een soortgelijk 'hoogwaardig' park in Arnemuiden. Er worden verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of dit ook gaat lukken.

Camping De Witte Raaf Arnemuiden (foto: Top Camping ) In 2015 ging Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf failliet. Sindsdien hebben de curator, de gemeente Middelburg, en de andere eigenaren gezocht naar een oplossing voor het vakantiepark. Zwemparadijs In 2014 werd er nog hard gewerkt om het park moderner te maken. Er zijn toen luxe waterwoningen gebouwd en er kwam een aantal nieuwe cottages bij. Ook zou er een subtropisch zwemparadijs komen. De verwachting is dat de gemeenteraad op 8 oktober praat over het park. Bij een positief besluit, vindt de overname dan eind dit jaar plaats. Lees ook: In 2015 boven het Veerse Meer glijden