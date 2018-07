Verkoopkar Wemeldinge moet per direct dicht

Eierboer in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

In maart kreeg de familie ook al een brief van de gemeente dat de verkoopkar dicht en weg moest. Tegen dat besluit heeft Stefan Bruynooge een bezwaarschrift ingediend. Daarop volgde een gesprek met de gemeente. "We hebben gevraagd of we een vergunning moesten aanvragen of dat we minder vaak open moesten gaan", zegt Stefan "Maar dat was allemaal niet goed."

Waar in maart een gesprek nog tot de mogelijkheden behoorde, is dat nu niet meer het geval. "We hebben nog een gesprek voorgesteld, maar daar ziet de gemeente het nut niet van in, omdat er geen oplossing uit zou kunnen komen", vertelt Stefan.

'Hij vindt het gewoon leuk'

"Er is maar één regel waar we niet aan voldoen. Dat is dat we ook producten verkopen die niet uit onze eigen tuin komen", zegt Stefan Bruynooge die het woord voert voor zijn gepensioneerde vader Rinie die de kar beheert. "We doen het niet om rijk van te worden, maar mijn vader doet het als een soort hobby en voor een praatje met de mensen. Hij vindt het gewoon leuk."

Eierboer in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

"Mijn vader heeft zoveel klantjes dat alleen eigen producten niet volstaan. Dan zouden we maar twee doosjes eieren kunnen verkopen per week. Nu zijn dat er twintig. Dus halen we spulletjes bij buren en bij kennissen en in de loop der jaren is het steeds verder uitgebreid naar aardappelen, aardbeien en zeekraal", somt Bruynooge op.

'Zijn niemand tot last'

De familie Bruynooge laat het er niet bij zitten en overweegt een advocaat in de arm te nemen om desnoods naar de rechter te stappen: "We proberen alles op alles te zetten om gewoon door te gaan", besluit Stefan "En het is ook niet zo dat er op ieder hoekje van de straat een soortgelijk kraam staat, we zijn niemand tot last. Ook uit de middenstand komen geen klachten."

De gemeente Kapelle was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: