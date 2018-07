Deel dit artikel:











Stuk dijk bij Boerengat in brand

Bij Boerengat, bij Terneuzen, is vanmiddag een stuk dijk in brand gevlogen. De veiligheidsregio meldt dat zo'n 50 meter van de dijk in brand staat.

Brandweerauto (foto: Omroep Zeeland) De brand woedt bij de Lovenweg. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse.