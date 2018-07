Zeeland en het Rijk zijn eruit, dit is hoe de miljoenen besteed worden

In maart maakte het kabinet al bekend dat Zeeland 35 miljoen euro zou krijgen voor de economie. Wel moesten toen nog afspraken worden gemaakt over hoe Zeeland dat geld zou gaan besteden. Daarover is nu een akkoord bereikt, daarvoor werden vandaag in Den Haag de handtekeningen gezet.

De regiodeal Zeeland is ondertekend in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Naast het geld van het Rijk wordt er ook geld bijgelegd door de provincie Zeeland én het bedrijfsleven. Dat was voor het Rijk een voorwaarde om in de Zeeuwse economie te investeren. Zeeland en het bedrijfsleven moesten minstens zoveel inleggen. Dat is gelukt, in totaal komt de geldpot uit op meer dan 70 miljoen.Het geld wordt verdeeld over dertien projecten. Veruit het meeste gaat naar de scholen in Zeeuws-Vlaanderen.

Reddingsplan

Dat grootste bedrag, 8,25 miljoen euro, gaat naar een reddingsplan voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dat staat onder druk omdat het aantal leerlingen terugloopt. Het kabinet vindt onderwijs belangrijk voor de leefbaarheid in het gebied en noemt de scholen belangrijk voor het opleiden van personeel voor de bedrijven in de regio.

Buste van Franklin D. Roosevelt bij ingang van de UCR in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Middelburgse onderwijsinstelling University College Roosevelt krijgt het op één na hoogste bedrag: zeven miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor het uitbreiden van de technische opleidingen die aansluiten op het bedrijfsleven in Zeeland.

Zeeuwse kust

Verder gaat er veel geld naar projecten voor de Zeeuwse kust. Het kabinet trekt zes miljoen euro uit om de infrastructuur te verbeteren en nieuwe strandovergangen te bouwen. Ook gaat er ruim twee miljoen euro naar een aanvalsplan voor arbeidsmarkt, dat is bedoeld om Zeeuwse vacatures op te vullen.

Grijze wolken boven Zoutelande (foto: Tanja van Eenennaam)

Opmerkelijk is dat het kabinet ook een miljoen euro investeert in de bouw van een nieuwe fabriek in Terneuzen om schuim uit sloopprojecten te recyclen. Dat moet nu nog vernietigd worden, maar met de komst van de nieuwe fabriek is dat niet meer nodig. Bovendien scheelt dat een heleboel uitstoot van broeikasgassen. Daarmee de fabriek een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Verduurzaming van de industrie

Private partijen investeren samen 7,2 miljoen euro in het project, dat als een voorbeeld wordt gezien voor de rest van Europa. De verwachting is dat Zeeland met de komst van de fabriek aantrekkelijker wordt voor andere bedrijven omdat de provincie zich internationaal op de kaart zet als het gaat om verduurzaming van de industrie.

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Ook betaalt het kabinet een miljoen euro mee aan de uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Er komt een nieuw paviljoen met een zogenoemde Roosevelt Experience, waarin de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt centraal staan.

Four Freedoms Awards

Met aandacht voor de vier vrijheden sluit het museum aan bij de jaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards. Die zijn zo belangrijk voor Zeeland dat er een plek nodig die mensen het hele jaar door kunnen bezoeken, vindt het museum.

Interieur van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (foto: Marco Padmos uit Brijdorpe)

Verder ziet het kabinet het Bevrijdingsmuseum als de perfecte plek om de Slag om de Schelde permanent te herdenken. De Slag om de Schelde was in 1944 cruciaal voor de bevrijding van Zeeland.

Strategische belang van Zeeland

Het Bevrijdingsmuseum is onderdeel van de 'liberation route'. Het is bovendien het enige museum in Nederland dat de doorslaggevende betekenis en het strategische belang van Zeeland voor het einde van de Tweede wereldoorlog in West-Europa zichtbaar maakt.

