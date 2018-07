Extra tribunes geplaatst voor duel Feyenoord tegen Zeeuws Elftal

Robin van Persie in actie tijdens het oefenduel van Feyenoord tegen SDC Putten (foto: Orange Pictures)

De organisatie van het evenement is in handen van de stichting Zeeuws Elftal en voetbalclub Zeelandia Middelburg. "De verkoop van kaarten verloopt voorspoedig", zegt organisator Kees Roelse. "We hebben door de 3500 kaarten verkocht. We beginnen aardig vol te lopen. Er is nog ruimte voor 750 tot duizend toeschouwers, want er zijn extra tribunes bijgebouwd".

Toegangskaarten zijn online te kopen via de website van het Zeeuws Elftal. Morgen zijn er ook kaarten te krijgen aan de kassa van het sportpark. Roelse adviseert toeschouwers om op tijd aanwezig te zijn in Middelburg.

Robin van Persie

Rond 15.30 uur wordt de spelersbus van Feyenoord verwacht in Middelburg. De spelers van Feyenoord die op het WK actief waren, zullen er niet bij zijn. "Wij gaan er vanuit dat Robin van Persie er wel bij is. We houden er rekening mee", aldus Roelse (foto).

Kees Roelse (foto: Omroep Zeeland)

Extra tribunes geplaatst voor oefenduel van Feyenoord tegen Zeeuws Elftal

Trots en flair

Roelse hoopt op een mooie voetbalmiddag. "Normaal gesproken gaat Feyenoord aan het langste eind trekken. Ik hoop dat het Zeeuws Elftal met flair en trots de tegenstander tegemoet zal treden."

De wedstrijd wordt ook live op televisie uitgezonden door FOX. Het duel begint om 17.00 uur.

