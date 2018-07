Arduin gaat problemen te lijf met extra medewerkers

Cliƫnt van Arduin aan het werk (foto: Website Arduin)

De FNV bood vorige week directeur Peter van Wijk van Arduin een zwartboek aan. Met daarin een verzameling van klachten van werknemers van Arduin. De medewerkers klagen onder meer over een te hoge werkdruk, onrust onder het personeel en een hoog ziekteverzuim, waardoor er nog meer werk terecht komt op de schouders van mensen die nog wel werken.

FNV-leden denken mee

Arduin liet in een eerste reactie weten dat de problemen voortkwamen uit het veranderingsproces waar Arduin midden in zit. Toch beloofde de gehandicaptenorganisatie beterschap. Tijdens een gesprek, afgelopen woensdag, tussen Arduin en vakbond FNV is nu afgesproken dat de vakbond, haar leden en medewerkers mee gaan denken over oplossingen voor de problemen binnen Arduin.

Bij het uitvoeren van de plannen trekken de directie, ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van Arduin gezamenlijk op. FNV-leden blijven het proces kritisch volgens onder het mom van 'eerst zien dan geloven', staat in een gezamenlijke te lezen.

