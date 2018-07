Fusiescholen blij met extra geld uit Den Haag; 'Zonder school loopt de boel leeg'

De ruim acht miljoen euro die hij krijgt vanuit Den Haag is bedoeld voor de fusie en de bijbehorende reorganisatie. Die is volgens Van Bennekom nodig, omdat anders moeten scholen op den duur de deuren sluiten en dat is funest voor Zeeuws-Vlaanderen. "Dat blijkt uit andere regio's, dan loopt de boel leeg. Dan kiezen ouder er niet meer voor om daar te wonen."

'Hoogopgeleide mensen in de regio houden'

Dat is ook van groot belang voor de Zeeuws-Vlaamse economie, denkt Van Bennekom. "Met name vanuit het bedrijfsleven, dus vanuit Dow, horen we ook: het is cruciaal dat als wij hoogopgeleide mensen hier willen houden in de regio, willen zorgen dat ze hier gaan wonen, dan hebben we goed onderwijs nodig. En dat kunnen we nu garanderen."

Of dit geld gevolgen heeft voor de geplande bezuinigingen bij de scholen is nog niet bekend. Eerder stond in de fusieplannen dat de scholen 4 miljoen euro zouden gaan bezuinigen op de personeelskosten.

Steeds minder leerlingen

De schoolbesturen hadden dat fusieplan opgesteld om ook in de toekomst het voortgezet onderwijs in de regio veilig te stellen. Dat moet, omdat er steeds minder leerlingen in de regio zijn en dus ook steeds minder inkomsten voor de scholen.

In de plannen staat onder meer dat de vier middelbare in Zeeuws-Vlaanderen scholen zich verschillend willen gaan profileren. De school Terneuzen wil zich richten op techniek in het Technasium en tweetalig onderwijs. Bij de school in Hulst moet het gaan om ondernemerschap, onder de noemer Entreprenasium, en de school in Oostburg wil zich gaan richten op toerisme, recreatie, zorg en groen.

Lees ook: