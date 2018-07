Hallo!? Ben je er nog?

De probleemgebieden liggen door heel Zeeland, maar Goes-Oost, de Zeeuws-Vlaamse grensregio, Walcherse dorpen en 's-Heerenhoek springen eruit. De volledige kaart is hier te vinden.

Volgende week start een gespecialiseerd bedrijf om de gebieden met slechte ontvangst verder te onderzoeken. Op basis van de resultaten uit de enquête worden de metingen uitgevoerd.

Providers

Providers hebben nu al interesse getoond in het onderzoek volgens gedupteerde Jo-Annes de Bat. Ook gaat de provincie met agentschap Telecom in gesprek de gegevens zijn in de toekomst openbaar voor nieuwe providers.

Drie jaar geleden deden bijna 2300 mensen mee met de vorige enquête van de provincie over de ontvangst van mobiele telefonie.