Brand Kloosterboer 'bijna niet te blussen' door purschuim in de wanden

Ovaa was aan het werk toen de brand op zijn hevigst was. Al snel werd duidelijk dat één van de loodsen als verloren kon worden beschouwd. "De brand werd heel snel heel erg heet, wel zo'n 800 graden. De brand gaat tussen de stalen platen van de loods zitten, daar zit purschuim. Het blijft dan tussen de platen branden en het schuim gaat roken. Zo'n brand is eigenlijk niet te blussen."

Van de afgebrande loodsen is vandaag alleen nog een smeulende hoop as en verwrongen staal over. De kranen die het staal aan de kant hebben gewerkt zodat de brandweer bij het brandende en smeulende purschuim kon komen staan er nog.

Van tijd tot tijd nog nageblust

Het smeult nog na en van tijd tot wordt er nog nageblust. Volgens de brandweer stopt dat pas als de ingestorte gebouwen verder zijn afgebroken en de brokstukken zijn opgeruimd.

Ondanks dat het een ravage is bij Kloosterboer werd er vandaag op driekwart van het terrein gewoon gewerkt. In een persverklaring geeft het bedrijf aan dat de 'operationele capaciteit nadelig is beïnvloed'.

Gewonde elektricien weer naar huis

Er was vandaag wel ook goed nieuws: de elektricien die gewond raakte bij de werkzaamheden aan de meterkast is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis. Hij raakte gewond toen tijdens werkzaamheden een stroomstoring ontstond. Hij was nog aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag kon hij dus weer naar huis.

