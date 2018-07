Vergane glorie: Prinses Margriet naar de sloop

De voormalige psd-veerboot Margriet in Indonesiƫ (foto: PSDnet)

De Prinses Margriet is afgelopen mei afgekeurd en ligt sindsdien voor anker bij het Indonesische Merak. Het schip is in 1964 gebouwd en was de laatste enkeldeksveerboot van de PSD.

Het schip voer voornamelijk tussen Vlissingen en Breskens, tot 1995. Toen de Margriet door de Nederlandse scheepvaartinspectie werd afgekeurd. Het bleef niet bij die ene keer, want vier jaar later, in 1999, gebeurde hetzelfde in China. En nu dus voor de derde keer.

Prinses Margriet in betere tijden (foto: PSDnet.nl )

De Margriet was samen met de Irene en Beatrix volgens PSDnet een van de meest geliefde schepen onder de gebruikers. Iets wat de beheerders van PSDnet tot op de dag van vandaag nog merken aan de foto's en herinneringen die over dit schip bij hun binnenkomen.

De drie schepen stonden bekend om hun zeewaardigheid en gezelligheid.