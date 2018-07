Arno en Anja stapten in de huwelijkslift van de Arsenaaltoren

Eenmaal boven aangekomen zitten de familie en vrienden al klaar. Gelukkig heeft niemand hoogtevrees, maar bovenin die toren was het wel erg warm. "Ze moeten een airco neerleggen", zegt Nel Meerwink de moeder van Arno. Ze vond de lift ook een beetje eng, maar is toch naar boven gekomen. "Ik heb het natuurlijk wel over voor de bruiloft, ik blijf niet beneden zitten!", lacht Nel.

Honderdduizenden euro's

De ramen en kozijnen zijn vernieuwd, het staal is gestraald en de toren is drie keer opnieuw geverfd. Dat bracht een behoorlijk kostenplaatje met zich mee. "Het heeft honderdduizenden euro's gekost en daarmee is de Arsenaaltoren denk ik één van de duurste kunstwerken van Nederland", zegt Monique van Velzen Directeur, Vastgoedmanagement & Projectontwikkeling van het Arsenaal. Hoeveel de kosten precies bedroegen wilde van Velzen niet zeggen.

De toren is vanaf morgen geopend voor iedereen. In september zal de officiële feestelijke heropening zijn.

