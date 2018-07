'Vadertje Cats' in de spotlights

Cats staat bekend als moralist. Zijn boek Sinne en Minnebeelden werd in de 17e en 18e eeuw gezien als een soort 'gedragsbijbel'. Toch was de rijmbundel destijds zeer populair.

'Hij liet zien hoe de mensen zich moesten gedragen'

Ronald Rijkse, oud-conservator van de Zeeuwse Bibliotheek: "Hij gaf adviezen, moralistisch maar didactisch. In die gedichten liet hij zien hoe de mensen zich moesten gedragen. En hij deed dat op zo'n heldere, toegankelijke manier dat het aansloeg." Dat kwam mede door de prachtige tekeningen die erbij waren gemaakt door Adriaan van de Venne, een illustrator uit Middelburg.

Cats werd in 1577 geboren in Brouwershaven. Hij werkte als advocaat in Middelburg, verhuisde later naar Dordrecht en Den Haag, waar hij woonde in wat nu het Catshuis heet. Behalve volksdichter en zakenman was hij raadspensionaris, vergelijkbaar met de functie van minister-president.

Cats werkte veel vanuit zijn buitenhuis 't Munnikenhof in Grijpskerke. Enkele jaren voor zijn dood schreef hij daar dit gedicht nog over in zijn biografie:

Het idee om Cats opnieuw in het Zeeuwse collectieve geheugen te krijgen komt van oud-journalist Hans Berrevoets. "Cats heeft heel veel betekend, voor Zeeland en Holland. Het is eigenlijk gek dat de Zeeuwen daar niet zo trots op zijn."

Balkenende in het Catshuis

Zaterdag opent Jan Peter Balkenende het Jacob Catsjaar. Balkenende kwam als premier vaak in het Catshuis, een van de buitenhuizen van Jacob Cats.

Organisator Jacob Boon met een kunstwerk dat is geïnspireerd op Cats (foto: Omroep Zeeland )

Jacob Boon over de expositie die komende maanden te zien is.

Het Catsjaar trapt af met een expositie van de Kunst- en cultuurroute Midden-Walcheren. De exposanten hebben werken gemaakt die geïnspireerd zijn op de dichter. "Dat viel niet altijd mee, maar uiteindelijk is het een mooi resultaat geworden", zegt bestuurslid Jacob Boon. De expositie is komende maanden te zien in de Michaëlskerk in Grijpskerke.

Later dit jaar zijn er ook activiteiten in onder meer de Zeeuwse bibliotheek. Daar ligt de eerste druk van de bundel. Ook in Cats' geboorteplaats Brouwershaven en Dordrecht, waar de dichter ook nog heeft gewoond, is er aandacht voor hem.