Zilver Van Anrooij op WK duatlon

Shirin van Anrooij (links) wint zilver bij WK duatlon voor junioren (foto: Lindy van Anrooij)

Van Anrooij pakte de leiding in de wedstrijd tijdens het fietsonderdeel. Ze bouwde een voorsprong van 0.50' op, maar tijdens het looponderdeel kwam de Italiaanse Costanza Arpinelli steeds dichterbij. In de laatste honderd meter van de wedstrijd passeerde Arpinelli Van Anrooij, die op 0.02' finishte. "In het begin baalde ik wel even", laat Van Anrooij weten via de website www.3athlon.nl . "Het was even zonde. Maar nu vind ik deze tweede plek heel erg gaaf. Dit had ik nooit verwacht."

Wereldkampioenschap duatlon

junioren vrouwen 1. Costanza Arpinelli Italië 1:03.24' 2. Shirin van Anrooij Nederland 1:03.26' 3. Leana Bissig Zwitserland 1:04.03'

Dinsdag doet Van Anrooij mee aan het wereldkampioenschap off-road triatlon, dat ook in Denemarken wordt gehouden.

