Portier Renesse verdacht van poging doodslag jongen

Op die bewuste dag vond rond 00.27 uur een gesprek plaats tussen de verdachte, die beveiliger is bij het café, en een jongen voor de deur van het café. Kennelijk was deze jongen niet langer welkom in deze bar. Op een gegeven moment pakte de beveiliger de jongen zo stevig vast dat hij kort bewusteloos raakte. Nadat hij weer bij bewustzijn was gekomen verscheen er een meisje die tussen hem en de portier ging staan. Vervolgens pakte de jongen zijn fiets die tegen de gevel van het café stond en reed weg richting het centrum.

Vastgelegd op camera

Het incident werd vastgelegd door een camera van de gemeente Schouwen-Duiveland, die vervolgens de politie in kennis heeft gesteld van de mishandeling. De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de personen die hierbij betrokken waren. De identiteit van de jongen en het meisje is nog onbekend. De politie is naar hen op zoek. De jongen droeg op het moment van het incident een zwarte broek, zwarte jas met en een wit shirt met zwarte strepen.