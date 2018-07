Deel dit artikel:











Dit zijn de tegenstanders van Hoek, GOES en Vlissingen in de KNVB Beker

De tegenstanders van de voetbalclubs Hoek, GOES en VC Vlissingen in het toernooi om de KNVB Beker zijn bekend geworden. Op de KNVB Campus in Zeist werd vanmorgen geloot voor het landelijke bekertoernooi.

GOES heeft in de KNVB Beker geloot tegen Staphorst (foto: Orange Pictures) Bijzondere wedstrijd Hoek, dat promoveerde naar de 3e divisie zaterdag, speelt op eigen veld tegen ADO'20 uit Heemskerk, dat in de 3e divisie van het zondagvoetbal uitkomt. Voor Hoek-speler Gert-Jan van Leiden (foto) wordt het een bijzondere wedstrijd. Van Leiden speelde de afgelopen drie seizoenen voor ADO'20. Voor GOES, dat promoveerde naar de 3e divisie zondag, kwam Staphorst uit de koker. Staphorst komt uit in de Hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. VC Vlissingen, dat als lucky loser aan het bekertoernooi werd toegelaten, speelt tegen Eemdijk. De club uit Spakenburg-Bunschoten werd afgelopen seizoen kampioen in de Hoofdklasse van het zaterdagvoetbal en komt dus volgend seizoen uit in de 3e divisie. Gert-Jan van Leiden speelt met Hoek tegen zijn oude club ADO'20 (foto: Omroep Zeeland) Feyenoord De loting werd verricht door Ridgeciano Haps, die vorig seizoen met Feyenoord de KNVB Beker won. De wedstrijden in de 1e kwalificatieronde worden in het weekend van 18/19 augustus gespeeld. Loting KNVB Beker, 1e kwalificatieronde 18/19 augustus Hoek - ADO'20 Eemdijk - VC Vlissingen GOES - Staphorst Loting 2e kwalificatieronde Er werd ook direct geloot voor de 2e kwalificatieronde. De winnaar van Hoek/ADO'20 speelt een uitwedstrijd tegen Gemert. De winnaar van Eemdijk/VC Vlissingen speelt een uitwedstrijd tegen UNA uit Veldhoven. Als GOES van Staphorst wint, zal de volgende tegenstander HSC'21 uit Haaksbergen zijn. GOES speelt dan opnieuw een thuiswedstrijd. Hoofdtoernooi De 2e kwalificatieronde wordt gespeeld op woensdag 22 augustus . De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker, waarin ook de profclubs instromen. Lees ook: VC Vlissingen krijgt ticket voor KNVB Beker