Hicham Benhammou weg bij 't Knooppunt

Hicham Benhammou (foto: Omroep Zeeland)

Benhammou is precies een jaar trainer geweest van de eredivisieclub uit Amsterdam. Afgelopen seizoen liep 't Knooppunt net de landstitel mis. Benhammou was voordat hij trainer werd van 't Knooppunt trainer bij FC Vamos Mataram in Indonesië, waarmee hij landskampioen werd en van Groene Ster Vlissingen. In de vijf seizoenen dat Benhammou trainer-coach was bij Groene Ster promoveerde hij met de Vlissingse club naar de eredivisie, het hoogste zaalvoetbalniveau van ons land.



Verboden

Gisteren maakte Het Parool bekend dat de club van Benhammou door de gemeente Amsterdam is verboden en de toegang is ontzegt tot alle sportaccommodaties in de gemeente. Volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam zou zijn gebleken dat de club jaren is gerund met geld van drugscriminelen. Het vertrek van Benhammou staat hier los van, want hij had al besloten weg te gaan.