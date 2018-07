Deel dit artikel:











Beachclub Lekker beste strandpaviljoen

In de verkiezing van Horeca Nederland en Strand Nederland is Beachclub Lekker in Vrouwenpolder uitgeroepen tot beste strandpaviljoen van Zeeland. De prijs is vanmiddag uitgereikt bij 't Badhuys op Vlieland, dat vorig jaar het beste strandpaviljoen van het land was.

Beachclub Lekker Vrouwenpolder (foto: Stephan en Ricardo Soolsma) De strandpaviljoens werden beoordeeld door mysteryguests. Die beoordeelden de zaken op kennis, interieur, sfeer en de kwaliteit van het eten. Gasten konden ook online stemmen. Brand Beachclub Lekker werd in 2015 geopend maar brandde binnen een jaar af. Anderhalf jaar later, in juli vorig jaar, werd het paviljoen opnieuw geopend. Het beste strandpaviljoen van het land is Thalassa in Zandvoort.