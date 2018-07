Marco Minnaard en Antwan Tolhoek van start gegaan in de Tour de France

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Zowel Marco Minnaard uit Wemeldinge als Antwan Tolhoek uit Yerseke liepen achterstand op. Minnaard kwam als 87e over de finish, Tolhoek werd 89e. Beide Zeeuwen zaten in een groep van 21 renners, waarin ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome zat. De groep kwam 51 seconden na de winnaar over de finish.



Aanrijding

Op 36 kilometer van de finish kwam debutant Antwan Tolhoek ten val, nadat hij werd aangereden door een politiemotor. "Het werd op een gegeven moment dringen en toen werd ik aangereden door die motor waardoor ik in de sloot belandde. Maar gelukkig heb ik er niks aan overgehouden, het had erger kunnen aflopen aldus Tolhoek, die het "op zich goed vond gaan".



Het is voor Marco Minnaard zijn tweede Tour de France. Vorig jaar eindigde de renner van de Belgische Wanty ploeg op de 40e plaats in het eindklassement. Voor Antwan Tolhoek is het zijn debuut, hij rijdt voor het eerst de Tour de France.