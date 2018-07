Cerila de Doelder: 'Fijn dat Terneuzen nu zo'n aandacht heeft voor Mathilde'

Speciaal voor de Mathildedag heeft kunstschilder Roeland van der Kley een drieluik geschilderd met Mathilde Willink als stralend middelpunt. Haar jongste zus, Cerila de Doelder, was speciaal naar Terneuzen gekomen om samen met haar kleindochter het drieluik te onthullen. "Ik voel me trots", zei ze na afloop. "Het is een meesterwerk geworden en het is mooi dat Terneuzen nu zo'n aandacht schenkt aan Mathilde." Dat het niet altijd zo geweest is, snapt Cerila wel. "Ze is al jong vertrokken uit Terneuzen en haar leven begon pas echt vorm te krijgen in Amsterdam."

Extravagant leven

Tilly de Doelder studeerde cum laude af aan het gymnasium en vertrok later naar Amsterdam. Ze trouwde daar met de veel oudere kunstschilder Carel Willink en leidde een extravagant leven. Ze was een graag geziene gast op de vele feestjes van de jetset in Amsterdam, en hulde zich in creaties van Fong Leng. Haar leven eindigde tragisch, na haar scheiding van Carel Willink. Ze werd dood in haar bed gevonden, vermoedelijk had ze zelfmoord gepleegd.

Werk geïnspireerd door Mathilde Willink, zoals dat te zien is in Locaal 54. (foto: Omroep Zeeland)

Mathilde als inspiratiebron

Het drieluik en ander werk met Mathilde Willink als inspiratiebron is te zien in het Oude Postkantoor in Terneuzen. Er zijn ook werken te zien in galerie Locaal 54 in de Nieuwstraat en Artstudio Andrea Jansens op het Arsenaalplein. In totaal zijn er in Terneuzen werken te zien van veertig kunstenaars, allemaal geïnspireerd door Mathilde Willink.