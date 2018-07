Gekkigheid op straat, als vanouds op het Bellamypark in Vlissingen

Onderstroom staat vooral in het teken van straattheater. Drie dagen lang zijn er acts en voorstellingen op het Bellamypark en op verschillende locaties in de binnenstad van Vlissingen. Iedere avond treedt er een band op in de grote tent op het Bellamypark.

Protest ondernemers

De afgelopen twee jaar vond Onderstroom plaats op de Boulevard. Ondernemers in de binnenstad waren het daar niet mee eens en begonnen op het Bellamypark een eigen festival met straattheater. Dit jaar is besloten om Onderstroom terug te verhuizen naar het Bellamypark.

Onderstroom was vorig jaar nog op de boulevard bij Hotel Britannia (foto: Omroep Zeeland)

Het festival ging in 1979 van start, toen nog onder de naam 'Straatfestival'. Tegenwoordig wordt het georganiseerd door Cultuurwerf Vlissingen. Onderstroom duurt drie dagen, zondag is de laatste dag van het festival.

