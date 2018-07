Jacoba van Beieren beheerst Slot Oostende

Blonde Jacoba

Ook staat haar beeltenis op suikerzakjes, wijn, tassen en onderzetters. Daarnaast worden er zo nu en dan rondleidingen gegeven, waarbij het verhaal over Jacoba verteld wordt. En er is zelfs een bier naar haar vernoemd, de 'blonde Jacoba'. Maar de meningen over de link tussen Jacoba van Beieren en Slot Oostende zijn verdeeld.

Loch Ness

Voor de huidige eigenaresse Anita Maas maakt dit niets uit. Zij maakt dankbaar gebruik van de mythes rondom Jacoba van Beieren. "Kijk, Loch Ness heeft waarschijnlijk ook niet bestaan in de vorm zoals hij nu wordt afgebeeld. Maar iedereen weet waarover het gaat en heeft er een beeld bij. Nou, dat is bij Jacoba hetzelfde. Sommige mythes moet je in stand houden en er op een positieve manier gebruik van maken."

Mythes

Maar wat zijn die mythes dan, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan? Zo zou ze tijdens haar huwelijk met Frank van Borselen in Slot Oostende hebben gewoond. Maar door archivaris Frank de Klerk wordt dit verhaal resoluut ontkracht. Ook het verhaal dat Jacoba meedeed aan een grote wedstrijd van de schutterij kan volgens de Klerk naar het rijk der fabelen verbannen worden.

"Het ging erom de vogel die op een paal zat te raken. Jacoba vroeg toen of zij ook een keer mocht schieten en schoot meteen raak. Ze werd daarna de koningin van het feest genoemd." Ook het feit dat ze eigenhandig een moerbeiboom zou hebben geplant op het slotplein is volgens De Klerk hoogstwaarschijnlijk verzonnen.

(foto: Zeeuwse Ankers)

Op waarheid berust

Wat volgens de Klerk wel op waarheid berust is dat ze inderdaad getrouwd is geweest Frank van Borselen, één van de waarschijnlijke oprichters van het welbekende Slot Oostende. Jacoba heeft ook vrijwel zeker op Slot Oostende Frank van Borselen ontmoet, maar verbleef daarna vaak op het kasteel van Frank van Borselen in Sint-Maartensdijk. De Klerk: "Als ze in die periode Goes bezocht verbleef ze in een herberg, gevestigd naast het slot, hoogstwaarschijnlijk kon ze vanuit haar slaapkamerraam het slot zien liggen."

Slot Oostende in de 15de eeuw (foto: Zeeuwse Ankers)

Slot Oostende heeft een rijke historie en is belangrijk geweest voor Goes. Het kasteel stamt oorspronkelijk uit de twaalfde eeuw en heeft door de eeuwen heen verschillende bestemmingen gehad met bijzondere inwoners. Een halve eeuw waren de heren Van Borsele in Goes aan de macht. In de 15de eeuw fungeerde het Goese kasteel als baljuwshuis en was het eigendom van Wolfert van de Maalstede.

Hospitaal

Vanaf het midden van de 18de eeuw had Slot Oostende verschillende bestemmingen. Korte tijd was het een hospitaal. Daarna liet chirurgijn Cornelis Steenaard er enkele paardenstallen bouwen en vroeg hij een vergunning aan om er een herberg te beginnen. Aan het begin van de 19de eeuw was het een tabaksfabriek en later kreeg het slot weer een horecafunctie en werden er vergader- en gelagkamers bijgebouwd.

Slot Oostende in de 18de eeuw (foto: Zeeuwse Ankers)

Bioscoop

Naast het slot kwam in 1928 bioscoop Grand Theater, maar die moest in 2011 het veld ruimen toen de gemeente het slot opnieuw zichtbaar wilde maken. De sloop van de bioscoop maakte het mogelijk om archeologisch onderzoek te doen naar de fundamenten van het kasteel. Het slot heeft na een ingrijpende restauratie een nieuwe bestemming gekregen en is dus nu stadsbrouwerij, winkel en horecagelegenheid.