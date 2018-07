Kleine overwinning voor Feyenoord tegen Zeeuws elftal

Jelle Klap in duel met Tonny Vilhena (foto: Omroep Zeeland)

Feyenoord, dat in de nieuwe uitshirts speelde begon met Tholenaar Bart Nieuwkoop in de basis. Nieuwkoop speelde op zijn vertrouwde positie van rechtsback. De wedstrijd was nog geen twee minuten oud of het Zeeuws elftal kreeg de kans om op voorsprong te komen. Na een foute terugspeelbal van Yassin Ayoub kwam de bal voor de voeten van Bart Deprez, maar zijn schot ging naast het doel.



Feyenoord had het moeilijk in de eerste helft. De grootste kans tot dan toe kwam van Steven Berghuis die na ruim een kwartier op doel schoot, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Joan van Belzen. Een minuut later kreeg Feyenoord opnieuw een mogelijkheid om de score te openen, toen Robin van Persie zijn schot gered zag worden door opnieuw Van Belzen. Het was het Zeeuws elftal dat middels Bart Deprez weer een kans kreeg in de 33e minuut, maar de speler van Smitshoek liep zich vast. En omdat er niet meer gescoord werd was het halverwege verrassend 0-0 op Sportpark de Veerse Poort.



Tweede helft

Trainer Dolf Roks stuurde de tweede helft een volledig ander Zeeuws elftal het veld in. Ook bij Feyenoord stond er in de tweede helft een bijna volledig ander elftal, alleen keeper Bijlow mocht blijven staan. In de 54e minuut besloot Achraf El Bouchataoui het van afstand te proberen. Zijn schot werd weggetikt door doelman Mitchell Braafhart, maar via Jens Toornstra kwam de bal voor de voeten van Dylan Vente die voor het eerste doelpunt van de wedstrijd zorgde. Drie minuten later had het Zeeuws elftal de kans om gelijk te maken, maar het schot van Mart de Kroo schampte de kruising. Diezelfde De Kroo moest enkele minuten later worden gewisseld. Enkele minuten later scoorde de Zweed Sam Larsson uit een vrije trap de 0-2. Diezelfde Larsson kreeg in de 79e minuut een goede schietkans, maar de bal werd gered door doelman Mitchell Braafhart. In de slotfase kreeg Feyenoord nog enkele kansen en mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar het bleef bij 0-2.



Scoreverloop:

0-1 Vente (54)

0-2 Larsson (62)



Opstelling Zeeuws elftal 1e helft

Van Belzen, Wilson, Van Leiden, James, Renzo Roemeratoe, Vandepitte, Hollemans, Constancia, Kabwe Manengela, Deprez, Abdenbi

Opstelling Zeeuws elftal 2e helft

Braafhart, Klap, Fitsch, MIlton Roemeratoe, Van den Houten, Roy Mulder, De Winter (De Kroo/60), Dorst, Franse, Wissel, Schalkwijk