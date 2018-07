Van Persie: 'Ze tikten ons af en toe aardig weg'

Van Persie nam na de wedstrijd alle tijd voor zijn fans en om te vertellen wat hij van de wedstrijd vond. "Het was een leuke dag. Ook voor het Zeeuws Elftal en de fans. Wij zitten in de tweede week van onze voorbereiding, dus we hebben alle tijd om de plooien nog glad te strijken. Het was hartstikke leuk om hier in Zeeland te voetballen. Een iets andere setting dan een mooi groot stadion, maar daar heb ik geen moeite mee." Van Persie denkt dat het zijn laatste optreden op Zeeuwse bodem is. "Ik weet niet of er een volgende keer komt, zegt hij lachend.

Robin van Persie was de grote publiekstrekker in Middelburg (foto: Orange Pictures)

Aan Zeeuwse kant ook blije gezichten na de 0-2 nederlaag. Trainer Dolf Roks is tevreden. "We hebben afgelopen donderdag tegen Oostende vanuit een goede organisatie gespeeld en dat hebben we nu weer gedaan. En ook als we de bal hebben willen voetballen, dus we hebben tegen Feyenoord ook aardig wat kansjes gecreëerd. Tweede helft zijn we een beetje slordig, maar gezien de kansenverhouding was 2-0 wel prima." Bart Deprez kreeg al in de tweede minuut een goede kans, maar miste. Ook hij kijkt met een goed gevoel terug. "We zijn zeker niet weggespeeld. Redelijke aanvallen laten zien zelfs. Veel toeschouwers, lekker weer en tegen Robin van Persie gespeeld. Dat had ik ook nog nooit gedaan."

Bekijk in onderstaande link een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd.

Lees ook: