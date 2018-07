'Je komt vaak bont en blauw thuis, maar dat maakt het ook mooi'

Verwest is één van de leden van handbalvereniging Delta Sport uit Zierikzee die aan het woord komt in het sportprogramma Onze Club. Hij speelde zo'n dertig jaar voor de vereniging en is tegenwoordig actief als jeugdtrainer. In het programma geeft Verwest uitleg over de regels van het handbal en laat hij verschillende materialen zien. De jeugdtalenten Anton de Vlieger en Anouk Evertse spelen al van kleins af aan bij de club. Zij laten zien dat ze goed kunnen scoren.

Tommy Verwest geeft uitleg over het handbal (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport kende begin jaren '90 van de vorige eeuw de hoogtijdagen. Met een sterke lichting werd de eredivisie, het hoogste niveau van Nederland, bereikt. Ondanks dat het avontuur na één seizoen alweer voorbij was, is Delta Sport nog altijd trots op die prestatie. Clubicoon Peter Lefevre speelde in die periode in het eerste team en heeft mooie herinneringen. "We hadden toen maar 36 leden en speelde toch op het hoogste niveau van Nederland. We verloren wel iedere week, maar het was een heel gezellig jaar." Lefevre stond bekend om zijn harde schoten. "Ik heb zelfs weleens de paal en lat door midden gegooid", lacht hij. "Ik heb in het jaar van de eredivisie 180 keer gescoord, waaronder tegen international Dick Mastenbroek. Daar ben ik trots op."

Clubicoon Peter Lefevre speelde met Delta Sport in de eredivisie (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter René Fondse vertelt over de toekomst van Delta Sport. Daarin is samenwerking onvermijdelijk. "We doen dat al volop, want de handbalclubs in Zeeland hebben elkaar nodig." Een goed voorbeeld is het eerste herenteam van Delta Sport/EMM dat afgelopen seizoen promotie naar de Tweede divisie afdwong.

Een puntje extra

Vrijwilliger Theo de Looze is al bijna vijftig jaar in allerlei functies betrokken bij de club uit Zierikzee. Tegenwoordig is het vaak de man die de tijdklok en de scores bijhoudt. Dat gaat bijna altijd eerlijk. "Met de tijd kun je niet smokkelen", weet Theo. "En op het scorebord probeer ik weleens stiekem een puntje extra te tellen", geeft hij lachend toe. "Maar het probleem is dat het publiek tegenover het scorebord zit, dus die zijn dat gelijk. Dat zeg ik maar dat ik even abuis was."

Vrijwilliger Theo de Looze is al bijna vijftig jaar lid van Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

