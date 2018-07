Dames Beach Soccer Zeeland winnen beker

(foto: Facebook)

Het vrouwenteam van Beach Soccer Zeeland bestaat pas twee jaar en heeft nu de eerste prijs te pakken. Het team van coach Jan-Willem Tangelder kon over slechts zes speelsters beschikken. De ploeg bestond uit Anouk van de Klooster, Winnie Man, Cheng Man, Davina Pijpelink en Sharona Tieleman en Sylvana Tieleman.



In de halve finale werd Nieuw Roden verslagen met 6-1 en in de finale was Beach Soccer Zeeland te sterk voor Drechtsteden. Beach Soccer Zeeland won met 2-1, beide Zeeuwse treffers werden gescoord door Sharona Tieleman, die profvoetbalster is bij ADO Den Haag in de vrouweneredivisie veldvoetbal.