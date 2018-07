Zebrapad voor koeien? Het bestaat!

Biologisch melkveehouder Charl van de Sande heeft twee percelen waar zijn koeien kunnen grazen, maar daar zit wel een weg tussen. "Ik wil ze de vrijheid geven om heen en weer te lopen. Voorheen moest ik ze meerdere keren per dagen laten oversteken. Dat kostte mij een hoop tijd en ook de koeien werden onrustig van het wachten voor de oversteek. Dus dit is ideaal."

Verkeersveiligheid

Waterschap Scheldestromen verbood de oversteekplaats in eerste instantie, maar kwam na goed overleg op die beslissing terug, zegt waterschapsbestuurder Rian de Feijter. "Toen ik het op papier bekeek, leek me het beter dit niet te doen vanwege de verkeersveiligheid. Later ben ik gaan kijken en bleek dat er nauwelijks verkeer over dit weggetje komt. Ook de buren vonden het prima en wilden er rekening mee houden."

De koeien van boer Charl van de Sande kunnen zelfstandig de weg oversteken (foto: Omroep Zeeland)

Op de weg zijn veeroosters aangelegd om te voorkomen dat de koeien de weg oplopen in plaats van het weiland in. Verschillende verkeersborden geven aan dat hier koeien kunnen oversteken en dat de maximale snelheid dertig kilometer per uur is.

Attractie

Inmiddels is de koeienoversteekplaats bijna een attractie geworden volgens boer Charl van de Sande. "Je staat wel eens op een overstekende koe te wachten, maar dat is voor de meeste mensen geen straf. Ze rijden er zelfs voor om, zeker nu er kalfjes zijn!"