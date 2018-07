Zeeuws Elftal overweegt aangifte tegen makers 'walgelijk' spandoek

Het oefenduel tussen het Zeeuws Elftal en Feyenoord is gisteren ontsierd door een kwetsend spandoek over Ajax-voetballer Abdelhak Nouri. Aan de rand van het veld van sportpark De Veersche Poort hing gisteren enige tijd een doek met de woorden 'Nouri worden'. De stichting Zeeuws Elftal en Feyenoord nemen afstand van de gebeurtenissen.

Afstand nemen

Er zouden ook spreekkoren over Nouri zijn gezongen. Stichting Zeeuws Elftal-voorzitter Kees Roelse noemt de gebeurtenissen verwerpelijk. "Wij nemen afstand van deze actie en kijken wat we gaan doen. Misschien gaan we wel aangifte doen, maar dat gaan we eerst met het bestuur bespreken." Feyenoord heeft op de clubwebsite aangegeven het een walgelijke actie te vinden.

Het spandoek heeft er niet lang gehangen en is, toen het werd gezien, verwijderd voor de aftrap van het duel.

Reactie Feyenoord op clubwebsite: "We hebben gisteren ter plaatse niet gehoord dat er liedjes over Nouri gezongen werden. Het doek heeft er kortstondig gehangen. Wat de bewuste tekst ('Nouri worden') precies behelst, is ons ook nog niet duidelijk. Maar laat glashelder zijn dat de club elke negatieve verwijzing naar Nouri's vreselijke leed ronduit walgelijk vindt en ten zeerste verwerpt. We wensen Nouri, zijn familie en Ajax alleen maar alle sterkte toe en gaan ervan uit dat mensen zich in het vervolg onthouden van dit soort wanstaltige uitingen."

Onherstelbaar

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Nouri in een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in elkaar zakte. De voetballer van Ajax liep ernstige en onherstelbare hersenschade op.

