Duitser wint met overmacht EK Helikoptervliegen in 's-Heer Arendskerke

De piloten moesten verplichte figuren vliegen met hun radiografisch bestuurde helikopter. De jury beoordeelde de prestaties van de piloten. De wedstrijd in 's-Heer Arendskerke werd gehouden op het veld van modelvliegclub Delta en was er een in een reeks van vijf wedstrijden in de F3CN European RC Helicopter Series.

Volgend jaar weer

Beste Nederlander was Ronald van Lent met een vierde plaats. Wilco Flipse, voorzitter van modelvliegclub Delta, is heel tevreden over het evenement. "De omstandigheden waren perfect", zegt hij. "We hebben dan ook veel complimenten gehad van de deelnemers. We hebben al gesprekken gevoerd met de organisatie voor volgend jaar en ik weet zeker dat we dan weer zo'n mooie wedstrijd mogen organiseren."

reportage EK helikoptervliegen 's-Heer Arendskerke