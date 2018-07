Deel dit artikel:











Franse duotrail gewonnen door Pleijte en de Reus

Tim Pleijte en Renate de Reus hebben in Frankrijk een duotrail over 42 kilometer gewonnen. Het Vlissingse duo kwam na bijna negen uur als eerste over de finish. Daarmee waren ze bijna een half uur sneller dan het Franse duo Marion Crussy en Jonathan Gaudin. Een ander Frans duo Camille Leclerck en Vincent Horn kwamen als derde over de eindstreep.

De Reus en Pleijte pakten een eerste plek in Frankrijk (foto: Renate de Reus) Pleijte en de Reus, moesten een parcours afleggen dat over zes bergen liep en waarbij ze in totaal 3600 hoogtemeters moesten overwinnen. Het parcours in en rondom het Franse Val d'Isere was deels besneeuwd en de start lag op 1800 meter hoogte.