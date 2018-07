Rinus van de Ven troeft zus Nancy af in Rutten

De familie Van de Ven in actie in Rutten (foto: Giel van de Ven)

"Ik had niet zo'n verstandige tactiek in eerste instantie", zegt Rinus van de Ven na afloop. "In de eerste manche liet ik Nancy voorgaan bij de start en toen kwam ik er niet meer voorbij." Uiteindelijk hield Nancy vijf seconden over op haar broer.

In de tweede manche nam Rinus kopstart en gaf die positie niet meer weg. "Ik heb twee ronden plankgas gegeven en toen had ik een aardige voorsprong opgebouwd." Op de meet was de voorsprong nog zes seconden. Omdat de tweede manche doorslaggevend is pakte Rinus de trofee.