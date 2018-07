Nick van der Lijke negende in Ronde van Oostenrijk

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

Middelburger Nick van der Lijke zat in een groep van ruim 40 renners die drie seconden na de winnaar over de streep kwam. De tweede etappe ging over 181,5 kilometer van Feldkirch naar Fulpmes/Telfes. De ritzege was voor de Italiaan Giovanni Visconti die daarmee ook de leiding overneemt in het algemeen klassement van de Sloveen Matej Mohoric.



Klassement

Gisteren werd Van der Lijke 28e in de eerste etappe en staat na de etappe van vandaag op de 17e plaats in het algemeen klassement op 19 seconden achterstand op de Italiaanse leider Giovanni Visconti. De Ronde van Oostenrijk loopt tot en met aanstaande zaterdag.