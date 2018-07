Deel dit artikel:











Festival de Ballade: reünie Lamaketta's loopt uit de hand

We mogen het van zanger en organisator Maikel Harte best een uit de hand gelopen grap noemen. Wat vorig jaar begon als een reünie van de Lamaketta's is dit jaar uitgegroeid tot een driedaags festival.

Festival de Ballade vindt dit weekend plaats op het Kopje van Kanada in Terneuzen. Het festivalterrein ligt naast het sluizencomplex en biedt uitzicht over de Westerschelde. Groter met iedere pot bier Zanger van de Lamaketta's Maikel Harte is tevens organisator van het evenement. Volgens hem werden de plannen voor het festival 'met iedere pot bier' groter. Zaterdagavond was de Ballade uitverkocht met vijfduizend bezoekers. Het optreden van de Lamaketta's tijdens het festival (foto: Omroep Zeeland) Waar het festival ontstond als een reünie van de Lamaketta's was dit al lang niet meer de enige band op het programma. Het publiek werd de afgelopen drie dagen onder meer vermaakt met: Edwin Evers Band, Kraantje Pappie, Maan en The Kik. De organisatie verwacht deze editie uit de kosten te komen en als dat lukt, komt er volgend jaar vrijwel zeker weer een Festival de Ballade. Zaterdag was het festival met vijfduizend bezoekers uitverkocht (foto: Omroep Zeeland)