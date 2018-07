Zeeland Wordt Wakker: Nieuwkoop bij Feyenoord, slagersmessen en spandoek

Bart Nieuwkoop speelde alleen de eerste helft mee in de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwkoop bij Feyenoord

In de basis bij Feyenoord starten, Bart Nieuwkoop deed het zaterdag in de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal. De voetballer uit Tholen gaat er alles aan doen om te zorgen dat hij ook de rest van het seizoen basisspeler is. Nieuwkoop is begonnen aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord. Na een mislukt seizoen vorig jaar moet dit zijn seizoen worden.

Lees ook:

Politieauto (archief) (foto: ANP)

Slagersmessen

Zaterdagnacht heeft een 23 jarige verwarde man uit Breskens op het Spuiplein omstanders flink aan het schrikken gebracht door in het openbaar met messen rond te lopen. Er raakte niemand gewond en de man kon snel worden opgepakt.

Lees ook:

Supporters op het sportpark in Middelburg (foto: Orange Pictures)

Spandoek

Het oefenduel tussen het Zeeuws Elftal en Feyenoord is zaterdag ontsierd door een kwetsend spandoek over Ajax-voetballer Abdelhak Nouri. Aan de rand van het veld van sportpark De Veersche Poort hing enige tijd een doek met de woorden 'Nouri worden'. Feyenoord en De stichting Zeeuws Elftal nemen afstand van de gebeurtenissen. Laatstgenoemde overweegt ook aangifte tegen de makers van het spandoek.

Lees ook:

Klaprozen in Kortgene. (foto: Hennie van den Boogert/Flickr )

Weer

Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar de bewolking neemt toe. Zeer lokaal kan er een spatje regen vallen, op de meeste plaatsen blijft het droog. Er waait een matige noorden- tot noordwestenwind, kracht 3 tot 4. Het wordt 21 tot 24 graden.