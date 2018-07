Nieuwkoop gaat voor doorbraak bij Feyenoord

In de vorige twee seizoenen wilde het nog niet echt lukken voor Bart Nieuwkoop. Hij speelde dertien (2016/2017) en veertien (2017/2018) wedstrijden in Feyenoord 1. Vooral vorig seizoen was niet wat hij er vooraf van gehoopt had. ''Ik had verwacht vorig jaar meer te spelen. Door blessureleed ben ik daar niet aan toegekomen. Het doel ik nu natuurlijk om meer dan die dertien, veertien wedstrijden te spelen.''

Fit

De belangrijkste factor is 'fitheid'. Als Nieuwkoop vorig jaar niet geblesseerd was geraakt, had hij waarschijnlijk een heel ander seizoen gespeeld. ''Ik raakte in de voorbereiding geblesseerd. Voor een goed seizoen is de voorbereiding heel belangrijk. Als je dan geblesseerd raakt, loop je meteen een achterstand op.'' Dus doet hij er alles aan om deze voorbereiding 'heel' te blijven.

Bart Nieuwkoop speelde alleen de eerste helft mee in de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal (foto: Omroep Zeeland)

Bart Nieuwkoop wil dit seizoen de vaste rechtsback van Feyenoord worden. Het gerucht gaat alleen dat Darryl Janmaat wordt teruggehaald. Dat zou een flinke streep door de ambities van Nieuwkoop betekenen. Niet dat een basisplaats nu een zekerheidje is. ''Bij Feyenoord is er altijd concurrentie. Jeremiah St. Juste heeft vorig jaar ook veel op rechtsback gespeeld. Dat is een goede speler. Ik focus me nu op de concurrentiestrijd met hem.''

Doorbreken

Maar goed, dit is het seizoen dat het moet gebeuren. Want in je vierde seizoen moet je iets laten zien, vindt ook Nieuwkoop. ''Op een gegeven moment wordt het wel tijd om een definitieve doorbraak te hebben. Vorig jaar is het niet gelukt, en daar baal ik van. Dus ga ik proberen om dit jaar door te breken.''