Grote duinbrand voorkomen door snel ingrijpen strandwacht

Het brandje werd opgemerkt door oplettende strandwachten. (foto: Facebookpagina Vlissingse strandwacht )

Vanaf de strandwachtpost werd rond 20.00 uur forse rookontwikkeling waargenomen in het duingebied. De nog aanwezige strandwachten kwamen direct ter plaatse en namen alle beschikbare brandblussers mee. "We weten dat het kurkdroog is buiten en twijfelden geen moment en gingen direct die kant op", laat het hoofd van de strandwacht Albert Dijkstra weten. De toegesnelde strandwachten spoten zes brandblussers leeg op het duingebied. Ook de politie was snel ter plaatse en hielp bij het blussen van het vuur. In totaal ging er zo'n 25 m2 duinen in vlammen op.

Duinbrandje Vlissingen

Grote kans natuurbranden

Als gevolg van de aanhoudende droogte zijn sinds 28 juni in Zeeland terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert. Er zijn preventieve maatregelen getroffen vanwege de hogere risico's op natuurbranden. Zo worden er extra controles uitgevoerd in natuurgebieden en is open vuur op deze plaatsen verboden.

De politie moet nog vaststellen hoe de brand in het Vlissingse duin gebied kon ontstaan, maar volgens Dijkstra komt het vermoedelijk door een weggegooide sigaret. "Een getuige heeft iemand zien fietsen die iets weggooide."

Lees ook: