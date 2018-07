Vliegtuigje met Zeeland-slogan zorgt voor verwarring (foto: Daivy)

De tekst achter het vliegtuig is des te verwarrender omdat het geheel in kapitalen geschreven is de interpunctie bijna niet te zien is. Daardoor verliest het de positieve boodschap die het VVV hiermee probeerde over te dragen.

Dan blijft er meer Zeeland over

Het gaat om de slogan: Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi. Het idee erachter is dat mensen die niet van Zeeland houden, wellicht de niet-verhuizingsbereide mariniers indachtig, dan ook maar weg moeten blijven. Want dan blijft er meer Zeeland over voor de mensen die onze provincie wél kunnen waarderen.

Maar zonder interpunctie wordt de boodschap: Niet iedereen houdt van Zeeland mooi, wat de vraag oproept: wat is Zeeland mooi en waarom zijn er mensen die daar niet van houden. Of een andere interpretatie, namelijk dat het gaat over het schoon houden van de stranden: Niet iedereen houdt Zeeland mooi, maar wat doet dat woord 'van' dan in die slogan?

De ware boodschap

Wie de slogan opzoekt op internet komt al gauw achter de ware boodschap. Het is onderdeel is van een bredere campagne in opdracht van het VVV, met reclames in kranten en tv-spotjes. Het doel is om meer mensen zover te krijgen dat ze naar Zeeland gaan verhuizen.

Het doel van de actie met de slogan achter het vliegtuigje was ongetwijfeld om alle niet-Zeeuwse strandgangers op de drukke stranden ervan te overtuigen om zich in onze prachtige provincie te vestigen. En het vliegtuigje werd ook buiten Zeeland gespot, zo zou hij nog in ieder geval zijn doorgevlogen langs de kust tot aan Scheveningen. Maar de vraag is of een onduidelijke boodschap achter een vliegtuigje effectief is.

Geslaagd

De vliegtuig-actie heeft in Zeeland en daarbuiten dan ook heel wat wenkbrauwen doen fronsen. Via Facebook en WhatsApp zijn er bij ons meerdere berichten binnengekomen van Zeeuwen die zich afvragen wat hiervan de bedoeling is. Je kunt je dan ook afvragen of een slogan die uitleg behoeft wel een goede slogan is. Aan de anderen kant hebben we het er wel over. Dus wat dat betreft is hij geslaagd. Dat wel...