Deel dit artikel:











Rechter doet vanmiddag uitspraak in zaak aanrijding Langevieleweg

De rechtbank in Middelburg doet vandaag uitspraak over het ongeluk op de Langevieleweg in Middelburg op 13 oktober 2017. Bij dat ongeluk werden vader Jeppe en zijn toen zesjarige zoontje Mees geschept en raakten ernstig gewond. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel en vier jaar rijontzegging geëist.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ) De 46-jarige man uit Roosendaal heeft tijdens de zitting op 25 juni toegegeven de bestuurder te zijn geweest van de auto die vader en zoon aanreed. Hij had ongeveer twee keer zoveel gedronken als is toegestaan. De man heeft een strafblad van zes pagina's en kreeg voor eerdere vergrijpen zes jaar tbs. Ook moest hij al vijftien maanden de cel in voor rijden onder invloed van alcohol. Crowdfundingsactie Nog steeds herstellen Jeppe en Mees van het ongeluk. Na het ongeluk werd ook een crowdfundingsactie opgezet voor de twee. 3.843 mensen doneerden in totaal 87.662 euro. Het geld wordt door het gezin gebruikt om extra hulp in te huren. Lees ook: OM eist één jaar cel voor aanrijding vader en zoontje Middelburg