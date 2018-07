Lamb Weston-Meijer wil werkomgeving verbeteren en sluit mogelijke verhuizing niet uit

Exterieur Lamb Weston Meijer in Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

De zogenoemde 'locatie-studie' richt zich op het hoofdkantoor in Kruiningen en het kantoor in Breda. De fabrieken maken geen deel uit van de studie. De woordvoerder van het bedrijf legt uit dat het onderzoek 'drieledig' is. Zo wordt er gekeken naar de groei van het bedrijf in beide panden, de interne wijzigingen op de werkvloer en tot slot de arbeidsmarkt: "De ene vacature is vanuit Zeeland makkelijker in te vullen, dan de andere", aldus de woordvoerder.

Investeringen

De locatie-studie wordt uitgevoerd door iemand van het bedrijf en de gemeentes Reimerswaal en Breda zijn op de hoogte gesteld. De ongeveer driehonderd medewerkers op het hoofdkantoor in Kruiningen zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek. De uitslag ervan wordt begin volgend jaar verwacht.

Lamb Weston-Meijer deed in 2015 nog flinke investeringen in de hoofdvestiging in Kruiningen. Het jaar ervoor investeerde het Zeeuwse bedrijf 120 miljoen euro in de vestiging in Bergen op Zoom.

