Minister wil duidelijkheid: moet je zieke zeehonden nu wel of niet redden?

Zieke zeehond op het strand, moet je dit dier redden of niet? (foto: Omroep Zeeland)

In dat akkoord moeten afspraken komen te staan over wanneer zeehonden wel worden opgevangen en wanneer niet. De aanleiding is een recent rapport van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang, waarin staat dat de populatie kerngezond is en dat menselijk ingrijpen soms zelfs schadelijk kan zijn.

Verzet

Die commissie adviseerde daarom in maart om de opvang van zeehonden te beperken. Alleen als het dier door menselijk handelen gewond is geraakt of als er geen schade wordt aangericht aan de soort, moeten de zeehondenredders in actie komen, staat in het rapport. Maar die zeehondenredders zelf zien dat lang niet allemaal zitten. Een deel van hen verzet zich hevig tegen dit advies.

Deze gewonde zeehond hoest bloed door longwormen (foto: RTZ ZuidWest)

Een recent voorbeeld is het zieke zeehondje Oreo dat tot twee keer toe werd opgevangen. Die zeehondenpup was eerder al verzwakt gevonden op het strand en toen ze weer op krachten was werd ze vrijgelaten. Meer dan een half jaar na haar vrijlating werd ze opnieuw opgenomen, omdat ze last had van longwormen en daarom bloed ophoestte.

Zwakke exemplaren laten sterven

Volgens het advies van de wetenschappers zouden ze Oreo op het strand moeten laten. Er zijn namelijk zeehonden genoeg, dus moeten we de zwakke exemplaren laten sterven zodat de soort sterk blijft, natuurlijke selectie dus. Maar de zeehondenredders konden dat niet over hun hart verkrijgen en namen de bloed ophoestende zeehond mee, lieten hem opnieuw herstellen, op krachten komen en hebben hem weer uitgezet.

Vrijlating van twee zeehonden (foto: Hans Huvers uit Koudekerke)

Over dit soort gevallen moeten er volgens de minister duidelijke afspraken gemaakt worden. "We hebben in Nederland weer een gezonde zeehondenpopulatie", zegt minister Schouten tegen de NOS. "Daarin hebben de huidige zeehondenopvangcentra en vrijwilligers een belangrijke bijdrage gehad."

'Nieuwe situatie'

Maar de zeehondenopvang moet volgens Schouten ook met de tijd meegaan. " Nu de populatie weer gezond en daardoor gegroeid is, ontstaat een nieuwe situatie. Dit vraagt om een andere manier van opvang. Ik wil dat doen met alle partijen die hierbij betrokken zijn, omdat zij de kennis en kunde hebben over de bescherming en opvang van gestrande zeehonden."

Nederland telt nu vijf zeehondenopvangcentra. Die hebben allemaal hun eigen manier van werken, waardoor er grote verschillen zijn tussen de manier van werken van de opvangcentra. Het vorige kabinet probeerde met een bemiddelaar de vijf centra beter te laten samenwerken, maar dat mislukte. Dit nieuwe overleg moet de centra alsnog dichter tot elkaar brengen. Schouten wil dat het akkoord nog voor het einde van het jaar af is.

Lees ook: