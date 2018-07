Terwijl jij vakantie viert, werken deze mannen zich in het zweet

Terwijl bijna iedereen vakantie heeft, zijn er dus ook mensen die zich de komende weken in het zweet werken. Van horecapersoneel tot havenmeesters en van campingeigenaren tot de pechhulp van de ANWB. Het zijn allemaal beroepen waar de zomer in het teken staat van topdrukte. En dat betekent dat alle verloven worden ingetrokken.

'Ik heb al achttien jaar geen zomervakantie'

Eric Beije, havenmeester in Zierikzee, vindt het prima om in de zomer te werken. Hij neemt altijd voor het seizoen vakantie op: "Zo kan ik vol energie het hoogseizoen in." Beije werkt al achttien jaar in de haven van Zierikzee. "In juli en augustus moet je er gewoon zijn. Dat is wel eens lastig te combineren met thuis. Toch vind ik het heerlijk in de zomer. Of het nu regent of de zon schijnt", zegt hij.

De havenmeester begeleidt de boten die de haven binnen komen en wijst ze een plekje toe. "Na 19.00 uur 's avonds zijn wij er niet meer. Als mensen daarna binnenkomen dan rekenen we de volgende ochtend met ze af", legt hij uit.

Ik vind het vooral mooi om oplossingen te zoeken voor de mensen. Zelfs in de zomer!" Jan Saarloos, Wegenwachter

Maar de havenmeester is zeker niet de enige die tijdens het hoogseizoen paraat staat. De Zeeuwse wegen zijn in de zomer druk bereden. Daarom staat de ANWB met meerdere wegenwachters klaar, om alle gestrande voertuigen te helpen.

'De fijnste tijd om te werken'

Een van die alerte ANWB'ers is Jan Saarloos. Hij werkt eigenlijk iedere zomer door. Zijn kinderen zijn niet meer schoolgaand dus kan hij buiten de schoolvakanties om op reis. "En ik vind het zelf de fijnste tijd om te werken. Want in de winter is het donker, koud en regent het. Dus met dit weer is het veel leuker om te werken!"

Wegenwachter Jan Saarloos repareert een auto bij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

En die zomer is druk. Dat komt mede door de Duitse toeristen. Die zijn aangesloten bij de ADAC, de Duitse ANWB. Daardoor komen die pechmeldingen ook direct bij de ANWB binnen. En dus is goed Duits wel gewenst. "Ik heb daarvoor een cursus Duits gevolgd om zo de mensen beter te kunnen helpen en dat gaat mij best goed af." zegt Saarloos.

'Het is echt mijn passie'

Hij is blij om ook de komende weken de toeristen weer van dienst te kunnen zijn. "Ja het is echt mijn passie. Niet per se de techniek maar vooral om oplossingen te zoeken voor de mensen. Zelfs in de zomer!"