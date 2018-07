Kans op natuurbranden blijft, brandweer in hoogste fase van paraatheid

Een gortdroog maïsveld in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Vanwege de aanhoudende droogte wil de veiligheidsregio dat alle Zeeuwse gemeenten inwoners en toeristen informeren over de verhoogde kans op natuurbranden in de provincie. Gisteren heeft de strandwacht in Vlissingen in moeten grijpen bij een brand in de duinen.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.