Man rijdt met gestolen bus door Middelburg en gooit ruit in

Op de Schietbaan bij Dauwendaele in Middelburg is vanmiddag een man aangehouden. Hij had een geparkeerd bedrijfsbusje gestolen en gooide een ruit in bij de Meanderflat in Middelburg.

De schietbaan in Middelburg (foto: Google Maps) Volgens getuigen reed de man als een gek door de buurt. De man is uiteindelijk door de politie overgebracht naar een politiecel.