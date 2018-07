Dit oorlogsschip verhuist van Westkapelle naar Glasgow

Het ruim 2 meter lange schip was altijd een geliefd object in het Polderhuis en deed veel bezoekers op hun hurken gaan, om alle details te kunnen bestuderen. Het was een zusterschip van de HMS Warspite. Die kruiser beschoot de Duitse vijand in 1944 met zware granaten tijdens de landing op Walcheren.

'Het schip past er niet meer echt bij'

Maar het Polderhuis gaat de vaste tentoonstelling vernieuwen en het schip maakt plaats voor andere objecten. "We willen nog steeds het verhaal over Westkapelle vertellen maar willen dat op een andere manier gaan doen. Het schip past daar niet echt meer bij", vertelt voorzitter Jan van Beekhuizen van het Polderhuis.

De slagkruiser HMS Hood van de Royal Navy werd in 1918 gedoopt en had 28 kanonnen aan boord. Het was 262 meter lang. In 1941 verging het tijdens de Slag in de Straat van Denemarken. Ruim 1400 bemanningsleden kwamen daarbij om.

Het schip werd vanochtend van zijn sokkel gehaald door verhuizers. Omdat het in een zware glazen kast staat, was dat nog een voorzichtig werkje. Het wordt een dezer dagen verscheept naar Glasgow, waar het wordt geëxposeerd bij een school die vlakbij de plek staat waar hij in 1916 werd gebouwd. Een speciale organisatie daar houdt zich nog steeds bezig met de geschiedenis van de kruiser. Eind augustus wordt het formeel overgedragen.