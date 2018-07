Het koelt af! Maar dat duurt slechts één dag, daarna is het weer zonnig en droog...

Deze Omroep Zeeland-verslaggever is een hardnekkige strandganger bij koud weer (foto: Omroep Zeeland)

Die ene koele dag gaat ook gepaard met een kleine neerslagkans. Lokaal kan er dus een klein buitje vallen, maar dat zet geen zoden aan de dijk wat betreft het verdrijven van de aanhoudende droogte. Verder is het morgen overwegend bewolkt en bij een matige tot krachtige noordwestenwind wordt het morgen rond de 19 graden.

Weersverwachting voor morgen (foto: Omroep Zeeland)

De dagen erna is het weer onverminderd warm, met temperaturen rond de 24 graden. Zaterdag wordt het zelfs iets warmer: rond de 27 graden. Regen wordt er na morgen voorlopig niet meer verwacht.

Meerdaagse weersverwachting (foto: Omroep Zeeland)

Ook op de langere termijn blijft het warm en droog, verwacht het KNMI. En de gevolgen voor de natuur worden op steeds meer plekken merkbaar. Akkers en bermen vergelen en bomen verliezen hun bladeren. Ze doen dat om minder vocht te verliezen. Minder bladeren betekent namelijk minder verdamping. In sommige straten lijkt het wel herfst.

Twee natuurbranden

Ondertussen hebben we hier in Zeeland de eerste twee natuurbranden al achter de rug, op een dijk bij Hoek en in de duinen bij Vlissingen. Bij die laatste brand wisten oplettende strandwachten met brandblussers erger te voorkomen.

De brand werd rond 20.00 uur opgemerkt door medewerkers van de Vlissingse strandwacht. (foto: Facebookpagina Vlissingse strandwacht )

Door de droogte kan een klein natuurbrandje al snel uitgroeien tot een allesverzengende vuurzee. De brandweer is daarom extra waakzaam en roept iedereen op om extra voorzichtig te zijn met vuur, maar ook met warme uitlaten en glasscherven die door een vergrootglaswerking brand kunnen veroorzaken.

De brandweer blust een duinbrand bij Dishoek (foto: HV Zeeland)

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft nu ook de gemeenten opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van natuurbranden. Zo moeten ze recreatieondernemers in de buurt van natuurgebieden als het aan de VRZ ligt actief gaan informeren over het gevaar van een natuurbrand en over wat ze moeten doen als er toch een natuurbrand ontstaat.

