Waarschuwing voor blauwalg in Terneuzen: 'vermijd contact met dit water'

Blauwalg in haventje Otheense Kreek (foto: Gemeente Terneuzen)

Blauwalg heeft een sterke geur en drijft als een groene olieachtige laag op het water. Het komt vooral voor in stilstaand water. Mensen en dieren die in aanraking komen met blauwalg, kunnen last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Ook kan de blauwalg maag- en darmklachten veroorzaken.

Het waterschap raadt mensen aan om niet in besmet water te gaan zwemmen en honden ook uit het water te houden. Na een besmetting kunnen mensen zich het best afspoelen onder de douche. Ook vorig jaar werd er in de Otheense kreek en andere Zeeuwse wateren blauwalg geconstateerd.