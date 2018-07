Deel dit artikel:











Dronken Spanjaard weet niets meer van beroving

De politie heeft gisteravond een dronken man in de Scheldestraat in Vlissingen opgepakt. Hij kon tegen de agenten geen zinnig woord zeggen en is daarom meegenomen naar een politiecel.

(foto: ANP) Vandaag heeft de man een verklaring afgelegd. Hij vertelde een 53-jarige Spanjaard te zijn die sinds kort in Vlissingen woont. Hij is naar eigen zeggen gisteravond beroofd van zijn identiteitsbewijs, bankpas en sieraden. Omdat de man zich niets meer van de avond kan herinneren, is de politie op zoek naar getuigen die de man in de buurt van de Vlissingse Scheldestraat gezien hebben.