VVV: boodschap achter vliegtuig maakt tongen los

Vliegtuigje met Zeeland-slogan zorgt voor verwarring (foto: Daivy)

Achter het vliegtuig was de slogan Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi te lezen. Dat leidde tot verwarring en opschudding. Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland wordt vooral met verbazing gereageerd. Zo zegt Els: "Dit is water naar de zee dragen oftewel geld over de balk smijten." Manuela Dekoning is in verwarring: "Op Scheveningen ook zien vliegen en wij als Zeeuwen snapten hem eerst ook niet." Mieke Roelse begrijpt niet dat er een vliegtuig als reclamemiddel wordt ingezet: "Jammer dat ze op die manier de rust in ons mooie Zeeland verstoren."

Schurende boodschap

Martijn Kapel heeft rekening gehouden met de verbaasde reacties: "We weten allemaal dat het geen brave of saaie campagne is. Het is een schurende boodschap, maar maakt daardoor wel de tongen los en nodigt uit tot reactie." Kapel legt uit dat het omgekeerde psychologie is. "Het is een trigger. We willen dat mensen zich afvragen wat het is, gaan zoeken en dan de video tegenkomen."

Daarmee doelt Kapel op een reclamespot, die als doel heeft mensen zover te krijgen dat ze naar Zeeland gaan verhuizen. Het doel van het vliegtuigje was ongetwijfeld bedoeld voor de niet-Zeeuwse strandgangers. Waarschijnlijk is het vliegtuigje ook niet meer te zien: "Het was een eenmalige ludieke actie", aldus Kapel.

VVV Zeeland: geen saaie of brave campagne

